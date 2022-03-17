Siirt'te 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Siirt'te 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ve Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan toplamda 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan U.A. yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan hükümlünün cezaevine teslim edildiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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