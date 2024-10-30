Siirt'te 7 Suçtan Aranan Firari Zanlı Yakalandı

Siirt'te 7 ayrı suçtan aranan ve toplam 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. isimli firari zanlı, Merkez ilçeye bağlı Gökçebağ beldesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" dahil olmak üzere 7 ayrı suçtan arama kararı bulunan ve toplam 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına mahküm edilen S.E. isimli şahıs, Siirt Merkez ilçesi Gökçebağ beldesinde gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda yakalanmıştır" denildi. - SİİRT