Siirt'te 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı - Haberler

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Siirt'te 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Siirt'te cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, yakalanan şahısların cezaevine teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kent merkezi Hükümet Bulvarı üzerinde Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K., G.R.Y. ve Ş.S. isimli 3 şahıs yakalanmış, cezaevine teslim edilmek üzere Batman'a götürülmüştür" denildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hükümet, İnfaz, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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