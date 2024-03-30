Siirt'te 6 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Kurtalan Caddesi'nde 63 AK 335 plakalı hafif ticari araç, 56 DA 742, 56 AG 429 plakalı ve plakaları öğrenilmeyen 3 aracın daha karıştığı kazada maddi hasar oluştu. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçlardan biri park halinde bulunan diğer araçlara çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 6 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT