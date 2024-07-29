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Siirt'te 5 kişi bir motosiklete binerek görenleri şaşırttı

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Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda iki kişilik motosiklete 5 kişinin binmesi görenleri hayrete düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Siirt'te bir motosiklete binen 5 kişi görenleri şaşkına çevirdi.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda iki kişilik motosiklete 5 kişinin binmesi görenleri hayrete düşürdü. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bisiklete güçlükle sığan 5 kişiden birinin ön boşlukta durduğu ve motosiklet direksiyonunu tutmak zorunda kaldığı görüldü. Şahıslar, yoldan geçen sürücülerin şaşkın bakışları arasında yolculuk yapmaya devam etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Motosiklet Demokrasi 15 Temmuz Siirt 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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