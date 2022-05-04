Siirt'te 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Siirt'te 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kullanımı gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 3 ay kesilmiş ceza bulunan hükümlü yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kullanımı gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 3 ay kesilmiş ceza bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince, kent merkezi Muhammed Kıymaz Caddesi üzerinde durdurulan F.A. isimli şahsın, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kullanımı gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 3 ay kesilmiş ceza ile arandığı tespit edilen şahıs, gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için aranan şahıslar büro amirliğine teslim edildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, konut, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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