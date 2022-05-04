Siirt'te 32 bin liralık hırsızlık

SİİRT (İHA) - Siirt kent merkezinde bir evden değeri 32 bin lirayı bulan değerli eşyalar çalındı. Polis ekipleri, hırsızların tespiti için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle 1563. Sokaktaki bir adreste bir evin pencere camı kırılmak suretiyle 2 bin TL değerinde bakır soba, 15 bin TL değerinde pırlanta yüzük ve içerisinde 15 bin TL civarında para bulunan 2 adet metal kumbara çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, polis ekipleri konuyu gerçekleştiren şahısların 3 kişi olduklarını tespit etti. Evden çalınmış olan bakır soba, ibrik gibi malzemeleri satın alan hurdacı Ş.B. isimli şahıstan çalıntı malzemeler teslim alınarak müşteki şahsa teslim edildiği, şahsa ise suç eşyasını satın almak veya kabul etmek suçundan gerekli işlemler yapıldı. Konuyu gerçekleştiren 3 hırsızın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa