Siirt'te 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Asayiş ve kaçakçılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğine bağlı Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan M.E.D. isimli şahsın, Eskişehir Ağır Ceza İlamat Masasınca, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesilmiş cezası ile aranıyor olduğu anlaşılmış olup şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa