Siirt'te 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

SİİRT - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan araçta mobilya içerisine gizlenmiş 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün sabah 06.20 sıralarında merkez Eruh yolu üzerinde şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada; 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, olay ile ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli süreç devam etmekte olduğu ifade edildi.