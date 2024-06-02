Üye Girişi
Haberler

Siirt'te 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan araçta mobilya içerisine gizlenmiş 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt'te 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

SİİRT - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan araçta mobilya içerisine gizlenmiş 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün sabah 06.20 sıralarında merkez Eruh yolu üzerinde şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada; 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, olay ile ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli süreç devam etmekte olduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siirt Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

Bakan Özhaseki: Çöken binanın yapımında deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat kaçak olarak eklenmiş

 Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

Mourinho, transferde büyük oynadı: Fenerbahçe'ye geliyorsun Bellingham

 İstanbul'da çöken binanın sahibinden sonra işletme sahibi de gözaltına alındı

İstanbul'da çöken binanın sahibinden sonra işletme sahibi de gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title