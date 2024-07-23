Siirt'te 20 Bin Araç ve Bin 500 Motosiklet Denetlendi

Siirt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, 20 bin 317 araç ve bin 519 motosiklet denetlendi.

20 Haziran - 22 Temmuz 2024 tarihleri arasında 20 bin 317 araç ve bin 519 motosiklet denetlendi. Yapılan denetimlerde Çevre Yolu ve Güres Caddesi başta olmak üzere il genelinde toplam 4 bin 5 sürücüye işlem yapıldı. - SİİRT