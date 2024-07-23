Siirt'te 20 Bin Araç ve Bin 500 Motosiklet Denetlendi
Siirt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, 20 bin 317 araç ve bin 519 motosiklet denetlendi. Yapılan denetimlerde Çevre Yolu ve Güres Caddesi başta olmak üzere il genelinde toplam 4 bin 5 sürücüye işlem yapıldı.
Siirt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, 20 bin 317 araç ve bin 519 motosiklet denetlendi.
20 Haziran - 22 Temmuz 2024 tarihleri arasında 20 bin 317 araç ve bin 519 motosiklet denetlendi. Yapılan denetimlerde Çevre Yolu ve Güres Caddesi başta olmak üzere il genelinde toplam 4 bin 5 sürücüye işlem yapıldı. - SİİRT