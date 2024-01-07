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Siirt'te 2 Bin 70 Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Siirt-Eruh karayolunda durdurulan bir araçta 2 bin 70 adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin 70 adet kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Siirt-Eruh karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 70 adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Siirt Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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