Siirt'te 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Siirt'te 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, yakalanan şahsın cezaevine teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerince kent merkezi Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi üzerinde Siirt İlamat ve İnfaz Bürosu bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T. isimli şahıs yakalanmış, cezaevine teslim edilmek üzere Batman'a götürülmüştür" denildi. - SİİRT

Siirt'te 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kooperatif, İnfaz, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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