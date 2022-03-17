Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Siirt'te 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

TATVAN, BİTLİS (İHA) - Siirt'te hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt'te yaşayan ve Bitlis- Tatvan İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "6 ayrı kişiyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından aranan ve hakkında toplam 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.Ç., Kezer mevkiinde icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

S.Ç.'nin adli işlemleri tamamlanmasına müteakip sevk edildiği Siirt Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bitlis, Tatvan, İnfaz, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title