Siirt'te 140 kilo tütün ve 30 bin makaron ele geçirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 140 kilogramdan fazla kaçak tütün ve 30 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, Yenidoğan Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan aramada, 140,4 kilogram kıyılmış tütün ile 150 kutu (30 bin adet) bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili V.K. ve N.T. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldığı kaydedildi. - SİİRT