Siirt'te 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. yakalandı
Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 12 yıl 8 ay ve 15 gün gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E., polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Siirt'te 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E. polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı
Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 12 yıl 8 ay ve 15 gün gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E., kent merkezinde yapılan operasyonla yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT