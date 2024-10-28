Siirt'te 11 Yıl Firarda Kalan Hükümlü Yakalandı
Siirt'te 25 yıl hapis cezası bulunan A.U. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından saklandığı evin mutfak penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı. 11 yıldır firarda olan hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Siirt'te 11 yıldır 25 yıl hapis cezası ile aranan firari, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 yıldır firari olan A.U. isimli şahıs, Pervari ilçesi Düğüncüler köyünde saklandığı evin mutfak penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİİRT