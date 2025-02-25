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Siirt'te 11 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 11 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen olmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 11 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kurtalan ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilene olmazken maddi hasar oluştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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