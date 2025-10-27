Siirt'te 10 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre dün, Kurtalan ilçesi Fırat Mahallesi'nde Barış Caddesi'nde Atatürk İlk ve Ortaokulu önünde kursa gitmekte olan 10 yaşındaki V.U.'ya otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uyanık, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumu ağır olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SİİRT