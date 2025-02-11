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Siirt'te 10 Katlı Binada Yangın: 20 Kişi Dumandan Etkilendi

Siirt'te 10 Katlı Binada Yangın: 20 Kişi Dumandan Etkilendi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekibi tarafından 20 kişi hastaneye sevk edildi. Yangın, kontrol altına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında apartmandakiler itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 20 kişi hastenelere sevk edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'nde bulunan 10 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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