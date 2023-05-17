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Siirt merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Siirt merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Siirt merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Siirt merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçuna ilişkin planlı ve teknik takipli soruşturma çerçevesinde 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Van ve Siirt'te yürütülen operasyonda, farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında; bir miktar metamfetamin, eroin, toz esrar, uyuşturucu hap ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda 13 zanlı yakalandı. Zanlılardan 6'sı ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, bir firari şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Ticareti Siirt 3. Sayfa Haberler

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