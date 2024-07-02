Siirt Kurtalan karayolunda otomobil refüje çarptı, şoför yaralandı

Siirt Kurtalan karayolunda, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüje çarptı. Kazada araç şoförü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Naci Göçer yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde otomobil sürücüsü Naci Göçer'e yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİİRT