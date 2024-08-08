Siirt kırsalında çıkan anız yangını geniş alana yayıldı.

Siirt il merkezine bağlı Yağmurtepe köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA'ların müdahalesiyle söndürülmeye çalışıyor. - SİİRT