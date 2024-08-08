Üye Girişi
Haberler

Siirt kırsalında çıkan anız yangını geniş alana yayıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt il merkezine bağlı Yağmurtepe köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA'ların müdahalesiyle söndürülmeye çalışıyor.

Siirt kırsalında çıkan anız yangını geniş alana yayıldı.

Siirt il merkezine bağlı Yağmurtepe köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA'ların müdahalesiyle söndürülmeye çalışıyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye siirt Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title