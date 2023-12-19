Siirt-Kezer yolunda kaza: 1 kişi ağır yaralandı
Siirt-Kezer yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın, kamyonun altına girmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Siirt-Kezer yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın, kamyonun altına girmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Siirt-Kezer yolu Yağmurtepe köyü mevkiinde 56 AG 130 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 21 ABC 055 plakalı kamyonun altına girdi. Kazada araç şoförü ağır yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - SİİRT