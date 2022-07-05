Siirt İstihbaratı PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütüne göz açtırmıyor - Haberler

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Siirt İstihbaratı PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütüne göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Siirt İstihbaratı PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütüne göz açtırmıyor

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı. Siirt İstihbaratı terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütleri faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Açıklamada, "İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ilgili birim müdürlüğü koordinesinde 05 temmuz 2022 günü yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda; 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan ev aramalarında 1 adet kuru sıkı diye tabir edilen tabanca çok sayıda 7,65 milimetre fişek ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor" denildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siirt PKK 3. Sayfa Haberler

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