Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes, tedavi için gittiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji servisine tedavi için giden Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes (45), hastanenin tuvaletinde ölü bulundu. Erciyes'in ilk incelemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlendi. - SİİRT