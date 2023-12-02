Siirt İl Jandarma Komutanlığı 'Huzur Güven Uygulaması'nda 6 Şüpheli Tutuklandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığının "Huzur Güven Uygulaması"nda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör, narkotik ve asayiş olayları başta olmak üzere il genelinde toplamda, 8'i adli ve 15'i askeri suçlardan arananlar olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. - SİİRT