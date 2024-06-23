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Siirt Havaalanı Yakınlarında Yeniden Anız Yangını Çıktı

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Siirt Havaalanı civarında 3 gün önce söndürülen anız yangınları tekrar başladı. İtfaiye ve yangın söndürme araçları bölgeye sevk edildi.

Siirt Havaalanı yakınlarında 3 gün sonra yeniden anız yangını çıktı.

3 gün önce Siirt Havaalanı civarında başlayan ve kısa sürede söndürülen anız yangınları yeniden başladı. Siirt Havaalanı ve Yağmurtepe köyü yakınlarında bir anda yükselen alevler paniğe yol açtı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme araçları sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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