Siirt Havaalanı Yakınlarında Yeniden Anız Yangını Çıktı

Siirt Havaalanı yakınlarında 3 gün sonra yeniden anız yangını çıktı.

3 gün önce Siirt Havaalanı civarında başlayan ve kısa sürede söndürülen anız yangınları yeniden başladı. Siirt Havaalanı ve Yağmurtepe köyü yakınlarında bir anda yükselen alevler paniğe yol açtı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme araçları sevk edildi. - SİİRT