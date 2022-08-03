Siirt haberleri... Siirt'te jandarma, fıstık hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde kuş uçurtmuyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt haberleri... Siirt'te jandarma, fıstık hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde kuş uçurtmuyor

Siirt haberleri... Siirt'te jandarma, fıstık hırsızlığına karşı bağ ve bahçelerde kuş uçurtmuyor

Gelen Siirt haberine göre Siirt kent genelinde fıstık hırsızlığına karşı Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hava ve karadan devriye atıyor.

 - Güncelleme:

Siirt kent genelinde fıstık hırsızlığına karşı Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hava ve karadan devriye atıyor. Ekipler, bağ ve bahçelerde kuş uçurtmuyor.

Ülke ekonomisine katma değer sağlayan Siirt fıstığı hasadına sayılı günler kala fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen jandarma, bağ ve bahçelerde dronla denetim yapıyor. Yerden silahlı nöbet tutan devriye ekipleri de yaklaşan hasat öncesi hırsızlıkları önlemek için devriyeleri sıklaştırıyor.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bağ ve bahçelerde dron ile fıstık arazileri üzerinde havadan takip ve denetim faaliyeti icra ediyor. Fıstık hırsızlığı olaylarını önlemek maksadıyla, vatandaşlara tedbirli olmaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılıyor. Bağ ve bahçelerde devriyelerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Siirt kent genelinde 279 köyde yaklaşık 350 bin dekar dikili arazide 11 milyon civarında dikili fıstık ağacı yetiştiriciliği yapılıyor. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Togo Cumhuriyeti Jandarma Siirt 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title