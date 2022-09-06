Siirt haberleri... Siirt'te iş makinesi devrildi, sürücü ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Siirt haberler... Siirt'in Baykan ilçesinde, direksiyon hakimiyeti kaybedilen iş makinesinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Siirt'in Baykan ilçesinde, direksiyon hakimiyeti kaybedilen iş makinesinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Ulaşlı köyünde yol yapım çalışmasında meydana geldi. Yaşar Ş. yönetimindeki iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yaşar Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Baykan Siirt 3. Sayfa Haberler

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