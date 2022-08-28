Siirt haberi: Siirt'te su seviyesi yükseldi, yedi kişilik aile mahsur kaldı 3. Sayfa Haberleri Siirt haberi: Siirt'te Kezer Çayı kum ocağı mevkiinde suların yükselmesiyle mahsur kalan yedi kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Siirt'te Kezer Çayı kum ocağı mevkiinde suların yükselmesiyle mahsur kalan yedi kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, saat 17.00 sularında Kezer Çayı kum ocağı mevkiinde piknik yapan ailenin mahsur kaldığı ihbarını değerlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi, Siirt AFAD İl Müdürlüğüne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekibi ile botu olay yerine yönlendirdi. Olay yerine ulaşan ekip suya bot bırakarak aralarında çocukların da olduğu aileye ulaşıp mahsur kaldıkları yerden kurtardı. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Siirt AFAD 3. Sayfa Haberler

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