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Siirt haberi: Siirt'te kış gelmeden 2 ton odun yandı

3. Sayfa Haberleri

Siirt haberi: Siirt'te kış gelmeden 2 ton odun yandı

Siirt haberler: Siirt'te bir evin odunluğunda kışın yakmak için alınan 2 ton odun yanarak kül oldu.

Siirt'te bir evin odunluğunda kışın yakmak için alınan 2 ton odun yanarak kül oldu.

Alınan bilgilere göre, Siirt'in Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde Fahrettin Nergiz'e ait kışın yakmak için aldığı 2 ton odun henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu küle döndü. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine yetişen ekipler, yangını söndürerek etrafa yayılmasını engelledi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siirt 3. Sayfa Haberler

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