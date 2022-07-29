Siirt haberleri... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, üs bölgelerde incelemede bulundu

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, üs bölgelerinde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile Pervari ilçesinin Doğan Köyü Cevizağacı Üs Bölgesi'ne gitti.

Terör örgütüne yönelik yürütülen Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu'nu denetleyen Hacıbektaşoğlu, Ertekin ve askeri yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, terör örgütüne yönelik verilen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini, terörün temizlenmesiyle bölgenin yatırımlarla anıldığını aktardı.

Hacıbektaşoğlu daha sonra havadan Erik ve Bekir tepeleri, Değirmentaşı Üs Bölgesi ve yapımı devam eden Van-Şırnak kara yolunu, karadan da Şırnak Kaval Dağı Üs Bölgesinde incelemelerde bulundu.