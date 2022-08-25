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Siirt haber! Siirt'te altıncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Siirt haber! Siirt'te altıncı kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Gelen Siirt haberlerine göre Siirt'te kent merkezinde bir apartmanın altıncı katından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Siirt'te kent merkezinde bir apartmanın altıncı katından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt kent merkez Bahçelievler Mahallesinde bir apartmanda sabah saatlerinde erken uyanan ve ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuk, ikamet ettiği apartmanın 6.katındaki evinin mutfak penceresinden sarktığı sırada bir anda dengesini kaybederek sert zemine düştü. Olayda ağır yaralanan çocuk çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Siirt 3. Sayfa Haberler

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