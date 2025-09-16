Siirt Fıstığı Hasat Döneminde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Siirt'te, kentin en önemli tarım ürünü ve geçim kaynağı olan Siirt fıstığının hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Yaklaşık 354 bin dekar alanda, 279 köyde yetiştirilen Siirt fıstığı için hasat zamanı yaklaşırken, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri hem karadan hem de havadan yoğun denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, önleyici kolluk devriyeleri sırasında fıstık bahçelerinde dron destekli kontroller yaparak hırsızlık girişimlerini engellemeye çalışıyor.

Öte yandan üreticiler hırsızlık riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılıyor ve bilgilendirme faaliyetleriyle tedbirler konusunda destekleniyor. - SİİRT