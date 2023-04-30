Siirt Emniyet Müdürü Yıldırımoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Siirt Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Siirt Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Birim müdürlerinin katılımıyla Siirt Polisevi'nde toplantı gerçekleştiren Yıldırımoğlu, ilde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yıldırımoğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa