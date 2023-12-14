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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanına Saldıran Şahıs Tutuklandı

14 Aralık 2023 16:42 Güncelleme: 16:43 Abone Ol

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene olduğu sırada Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldıran şahıs tutuklandı. Saldırgan, poliklinik içinde bulunan eşyalara da zarar vermişti.