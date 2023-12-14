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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanına Saldıran Şahıs Tutuklandı

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene olduğu sırada Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldıran şahıs tutuklandı. Saldırgan, poliklinik içinde bulunan eşyalara da zarar vermişti.

Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde muayene olduğu sırada Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldıran şahıs tutuklandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri doktoruna fiziksel saldırıda bulunan ve poliklinik içinde bulunan eşyalara zarar veren Hamdullah Pektaş, gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Siirt Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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