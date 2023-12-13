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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı'na Saldırı

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene olduğu sırada bir hasta, Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırdı. Olayda şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene olduğu sırada bir hasta, Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırdı. "Beyaz kod" alarm verilen olayda şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Psikiyatri polikliniğine muayene olmak için gelen Ümit K., henüz bilinmeyen nedenle Uzman Dr. Ergül Çakan'ı darp etti. Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Ümit K. hakkında beyaz kod verildi. Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ümit K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hastane Başhekimliği saldırıyı kınadıklarını ve olay hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Uzm. Dr. Ergül Çakan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık alanında hizmet veren çalışanlarına yönelik şiddet girişimleri kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, "İl Valisi olarak her zaman yanınızdayız, arkanızdayız. Saldırıya maruz kalan doktorumuza ve tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu çirkin olayı şiddetle kınıyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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