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Siirt-Batman karayolunda trafik kazası: 7 yaralı

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Siirt-Batman karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Siirt- Batman karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunuslar Mezrası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kaza yerine Siirt ve Batman'dan 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 2'si Batman'a, 5'i ise Kurtalan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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