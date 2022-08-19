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Siirt 3. sayfa: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit teğmen Ömer Bağra'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Siirt 3. sayfa: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit teğmen Ömer Bağra'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Siirt 3. sayfa haberi... Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya Köyünde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu şehidin ailesi ve yakınlarına Allah'tan sabır dileyip, başsağlığı temennisinde bulundu. Şehidin babası Abdurrahman Bağra ve yakınlarıyla bir süre sohbet edip acılarını paylaştıklarını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Vatanın ve milletin birliği, huzur ve güvenliği için görev yaparken şehit olan şehidimizin değerli ailesi bize emanettir. Bizler, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Yanlarında olamaya devam edeceğiz. Aziz Şehidimizin ruhu şad mekanı cennet olsun" dedi.

Taziye ziyareti, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından sona erdi. Taziye ziyaretinin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik noktalarında görev yapan güvenlik korucularını ziyaret ederek, kendileri ile bir süre sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi. Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Baykan Kaymakamı ve Şirvan Kaymakam Vekili Emin Bağlı eşlik etti. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt 3. Sayfa Haberler

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