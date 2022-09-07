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Son dakika haberleri... Siirt'te çöp konteynerinde çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te çöp konteynerinde çıkan yangın korkuttu Siirt kent merkezinde çöp konteynerinde çıkan yangın paniğe neden olurken, duyarlı bir vatandaş kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

Siirt'te çöp konteynerinde çıkan yangın korkuttu

SİİRT - Siirt kent merkezinde çöp konteynerinde çıkan yangın paniğe neden olurken, duyarlı bir vatandaş kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

Yangın, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi, Hami Efendi Caddesinde meydana geldi. Çöp konteyneri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı. Bir vatandaş yangına müdahale etmek için kovalarla su taşıdı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşların da yardımıyla kısa sürede söndürüldü.

Çevre sakinleri yangını söndürenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - 3. Sayfa

Siirt su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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