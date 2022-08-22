Siirt haberleri! Siirt'te minibüs alev aldı, 2 kişi yanmaktan son anda kurtuldu 3. Sayfa Haberleri Siirt 3. sayfa haberi: Siirt'te minibüs alev aldı, 2 kişi yanmaktan son anda kurtuldu Siirt'te seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak alev aldı. Siirt'te minibüs alev aldı, 2 kişi yanmaktan son anda kurtuldu SİİRT - Siirt'te seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve bir yolcu yanmaktan son anda kurtuldu. Kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kısa süre içerisinde alevler içinde kalan minibüsün içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kısa sürede söndürdüğü minibüs kullanılamaz hale geldi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz Siirt 3. Sayfa Güncel Haberler

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