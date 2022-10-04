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Son dakika haberi: Siirt'te jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri: Siirt'te jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor Siirt'te jandarma ekipleri, kent genelinde kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışma başlattı.

Siirt'te jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor

SİİRT - Siirt'te jandarma ekipleri, kent genelinde kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışma başlattı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde de sorumluluk sahasında balık türlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaçak avcılığın önlenmesi yönelik çalışma yaptı.

Hayvan Durum İzleme Projesi çerçevesinde vatandaşlara bilgi veren ekipler, cep telefonlarına yüklenecek olan uygulamayla vatandaşların hayvanlara yapılan suç çerçevesine giren şiddet, kasten yaralama, işkence ve hayvan dövüşü gibi suçları ilgili birimlere iletebileceğini anlatıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - 3. Sayfa

Jandarma Siirt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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