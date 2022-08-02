Siirt haber! Siirt'te fıstık hırsızlarına karşı jandarma havadan ve karadan kuş uçurtmuyor

Siirt'te fıstık hırsızlarına karşı jandarma havadan ve karadan kuş uçurtmuyor

SİİRT - Siirt kent genelinde fıstık hırsızlığına karşı Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince havadan dron, yerden de ekipler devriye atıyor. Ekipler, bağ ve bahçelerde devriyeye kuş uçurtmuyor.

Ülke ekonomisine katma değer sağlayan Siirt fıstığı hasadına sayılı günler kala fıstık hırsızlıklarının önüne geçmek isteyen jandarma ekipleri, bağ ve bahçelerde dron, yerden de devriye ekipleri silahlı nöbet tutuyor. Ekipler, yaklaşan hasat öncesi hırsızlıkları önlemek için devriyeleri sıklaştırdı.

Siirt kent genelinde 279 köyde yaklaşık 350 bin dekar dikili arazide 11 milyon civarında dikili fıstık ağacı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bağ ve bahçelerde dron ile fıstık arazileri üzerinde havadan takip ve denetim faaliyeti icra ediliyor. Fıstık hırsızlığı olaylarını önlemek maksadıyla, vatandaşlara tedbirli olmaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Bağ ve bahçelerde devriyelerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.