Siirt 3. sayfa haberi | Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı Siirt 3. sayfa haberi | Siirt'in Eruh ilçesinde 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Siirt'in Eruh ilçesinde 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Eruh ilçesine Bağlı Bağgöze köyü yolunda meydana geldi. İ.E. (23) yönetimindeki pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İ.E. ile yanında bulunan N.G. (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Siirt 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Siirt 3. sayfa haberi | Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.