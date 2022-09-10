Siirt 3. sayfa haberi | Siirt'te terör örgütü propagandası yapan 52 sitenin erişimi engellendi 3. Sayfa Haberleri Siirt habere göre Siirt'te internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde 52'si sosyal medyada terör örgütü propagandası olmak üzere 556 internet sitesi erişime kapatıldı. Siirt'te internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde 52'si sosyal medyada terör örgütü propagandası olmak üzere 556 internet sitesi erişime kapatıldı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçlarıyla mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, 207 yasadışı bahis, 189 müstehcenlik, 104 fuhuş ve 4 oltalama sitesi, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek kapatıldı. Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 52 sitenin erişimi engellendi. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Siirt 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Siirt 3. sayfa haberi | Siirt'te terör örgütü propagandası yapan 52 sitenin erişimi engellendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.