Siirt 3. sayfa haberi | Siirt'te terör örgütü propagandası yapan 52 sitenin erişimi engellendi
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Siirt habere göre Siirt'te internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde 52'si sosyal medyada terör örgütü propagandası olmak üzere 556 internet sitesi erişime kapatıldı.
Siirt'te internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde 52'si sosyal medyada terör örgütü propagandası olmak üzere 556 internet sitesi erişime kapatıldı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim suçlarıyla mücadele çerçevesinde çalışma başlattı.
Çalışmalar çerçevesinde, 207 yasadışı bahis, 189 müstehcenlik, 104 fuhuş ve 4 oltalama sitesi, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek kapatıldı.
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 52 sitenin erişimi engellendi. - SİİRT