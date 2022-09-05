İşçiyi akrep soktu 3. Sayfa Haberleri Siirt'in Kurtalan ilçesinde petrol arama sahasında çalışan bir işçiyi akrep soktu. Siirt'in Kurtalan ilçesinde petrol arama sahasında çalışan bir işçiyi akrep soktu. Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yeniköprü köyünde petrol arama sahasında çalışan Veli Yıldırım adlı işçiyi akrep soktu. Akrebin soktuğu işçi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (Selami Deniz - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kurtalan Siirt 3. Sayfa Güncel Haberler

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