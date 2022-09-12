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Siirt 3. sayfa haberi... Siirt'te 4 yaşındaki çocuğun parmağına metal nesne battı, imdadına AFAD personeli yetişti

3. Sayfa Haberleri

Siirt 3. sayfa haberi... Siirt'te 4 yaşındaki çocuğun parmağına metal nesne battı, imdadına AFAD personeli yetişti

Siirt 3. sayfa haberi: Siirt'te 4 yaşındaki bir çocuk parmağını metal bir nesneye sıkıştırdı.

Siirt'te 4 yaşındaki bir çocuk parmağını metal bir nesneye sıkıştırdı. Acil serviste çocuğa müdahale edemeyen sağlıkçılar yardım talep etmesi üzerine AFAD ekipleri müdahalede bulundu.

Alınan bilgilere göre, Siirt'te parmağına sıkışan metal parçadan kurtaramayan çocuk, ailesinden yardım istedi. Parmağına sıkışan metal cismi kendi çabalarıyla çıkaramayan aile, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Metal cisme müdahale etmek amacıyla hastaneye davet edilen Siirt AFAD ekibi titiz bir çalışma sonucunda çocuğun parmağındaki nesneyi çıkararak, tedavi edilmek üzere servis personeline teslim etti. Tedavi sonrası çocuğun parmağına iki dikis atılarak taburcu edildiği öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siirt AFAD 3. Sayfa Haberler

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