Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi: Gereksiz Aramalara Dikkat!

Siirt 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaş, doğum yaptığı için kendisine çeyrek altın hediye edilmesini istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Sami Bozkurt, çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmemesi konusunda uyardı.

2024 yılının sonralarına doğru Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi, günlük bin civarında çağrı alırken yıl bazında 360 bin civarında çağrı karşıladı. Vatandaşlar tarafından acil durumlar dışında yapılan gereksiz çağrılar arasında pin kodu sorulması, sela okunmasının istenmesi ve çeyrek altın talebi gibi konular da yer aldı.

Günde yaklaşık olarak bin çağrı aldıklarını belirten Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Sami Bozkurt, bakanlık tarafından yeni bir uygulama olan, ihbar.ng112.gov.tr web sitesi üzerinden de vatandaşların şikayetlerini bildirebileceğini belirtti. Bozkurt, "2024 yılı içerisinde 360 bin civarında çağrı almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın bize kolaylıkla ulaşmaları açısından gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Ancak zaman zaman ilginç çağrılarla da karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bizi sadece acil durumlarda aramalarıdır. Biliyorsunuz Siirt'te özellikle vefat edenler için sela uygulaması mevcut. Bunun için dahi arayanlar oluyor. Doğum yaptığı için bizden çeyrek altın hediye etmemizi isteyen vatandaşlarımız oluyor. ya da pin kodunu unutup bizden pin kodum neydi diye talepte bulunanlar oluyor. Tabii bunlar gülümseten davranışlar ama aynı zamanda bizim vaktimizi alan, belki çok acil durumdaki bir vatandaşımıza ulaşmamıza zaman kaybına yol açan davranışlardır. Onun için vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Lütfen sadece acil durumlarda arayın. Biz 7/24 hizmetinizdeyiz" ifadelerini kullandı. - SİİRT