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Sigortasız Araçla Yakalanan Sürücünün Yakınından Gazetecilere Tehdit

Sigortasız Araçla Yakalanan Sürücünün Yakınından Gazetecilere Tehdit
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Aksaray'da sigortasız araçla polise yakalanan sürücünün yakınından gazetecilere tehdit ve küfür yağdı. Sürücünün alkol kontrolünde tespit edilen 0.47 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Aksaray'da sigortasız araçla polise yakalanan sürücünün yakını, polise adeta ecel teri döktürdü. Şahıs gazetecilere de küfretti.

Olay, Coğlaki Mahallesi Kireçlik yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şehir merkezi istikametine seyreden 68 ADR 235 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolünden geçirilen İ.C. isimli sürücünün yasal sınır altında 0.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araç plakasından yapılan sorgulamada ise aracın sigortasının olmadığı ve ön camda trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde cam filmi olduğunu tespit eden trafik polisleri, aracı bağladı. Bu sırada aracın yanına gelen ve sürücünün yakını olduğu öğrenilen şahıs ise görüntü çeken gazetecilere küfretti. Polislerle tartışan şahıs, ekiplere adeta ecel teri döktürdü.

Elindeki telefonla gazetecilerin videosunu çekip "O kameraya çekene de soracağım" dedi

Birini arayacağını söyleyen şahıs, "Ben şimdi o kameraya çekene de soracağım" diye gazetecileri de tehdit etti. Polis ekiplerinin trafikten men ettiği araç çekiciye yüklenirken aracı görüntüleyen basın mensuplarının yanına gelen şahıs burada da elindeki telefonla gazetecilerin görüntü ve fotoğraflarını çekti. Gazetecilerin uyarmasına rağmen telefonla video çekmeye devam eden şahıs gazeteciye, "Sen de suç işliyorsun" dedi.

Sigortasızlık ve cam filmi nedeniyle bağlanan araç otoparka çektirilirken, sürücüye de ceza kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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