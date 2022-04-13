Sigorta parası tahsili dolandırıcılığına 6 yıl 8 ay hapis - Haberler

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Sigorta parası tahsili dolandırıcılığına 6 yıl 8 ay hapis

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Sigorta parası tahsili dolandırıcılığına 6 yıl 8 ay hapis

Samsun'da sigorta şirketinden aradığını belirterek 2 kişiyi dolandırmaktan yargılanan şahıs, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da sigorta şirketinden aradığını belirterek 2 kişiyi dolandırmaktan yargılanan şahıs, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden H.Ç.B. adlı kadın ile N.Y.'ye telefonda sigorta şirketinden aradığını belirterek korkutup prim borcu adı altında 300 lira ve 376 lira para alan H.Y. hakkında şikayet üzerine dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık H.Y., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4'er aydan toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sigorta, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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